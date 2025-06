Bienne, capitale mondiale de l’industrie du futur

C’est l’un des grands rendez-vous mondiaux de l’innovation industrielle. Depuis mercredi et jusqu’à vendredi, le Switzerland Innovation Park de Bienne accueille la 6ème édition de l’International Smart Factory Summit. 150 participants venus de 40 pays y discutent des défis et des opportunités de l’usine intelligente de demain. « Le rôle principal de l'International Smart Factory Summit, c'est surtout de permettre les échanges », explique Michael Wendling, directeur adjoint de la Swiss Smart Factory. Au cœur des débats, l’intégration de l’intelligence artificielle ou encore de la robotique collaborative dans les processus de production. Des concepts qui ne cherchent pas à remplacer l’humain, mais plutôt à favoriser la coopération entre opérateurs et machines. Pour la région biennoise, historiquement forte dans les microtechniques et l’horlogerie, l’événement est aussi une vitrine de son savoir-faire industriel et de son rôle croissant en termes d’innovation sur la scène internationale. /rme