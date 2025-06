Délogées de Soulce, des centaines de personnes font la fête illégalement à Malleray

Des centaines de personnes ont envahi illégalement les champs de Malleray, après avoir tenté leur chance à Soulce. La bourgeoisie du village du Jura bernois annonce ce samedi matin qu’une rave party réunit plus de 2'000 personnes dans le secteur de « La Verte Joux ». Les premiers fêtards sont arrivés peu après minuit, après avoir tenté en vain de s’installer dans le village de Haute-Sorne, d’autres affluent encore depuis ce samedi matin à Malleray. « Il y a des véhicules de toute la Suisse, mais aussi d’Espagne, d’Italie, de Grande Bretagne et de France », affirme, médusé, Laurent Blanchard, président de la bourgeoisie de Malleray. Peu après minuit la nuit passée, il est alerté par un défilé de voitures. « En regardant les plaques d’immatriculation, j’ai tout de suite compris », dit-il, alors que ce genre de fêtes illégales a déjà eu lieu dans notre région. Selon ses informations confirmées par la police jurassienne, la rave party aurait dû avoir lieu à Soulce. Les fêtards ont toutefois été rapidement repérés par la police jurassienne qui est parvenue à les déloger avant qu’ils ne sortent leur matériel. Ils se sont alors dirigés vers le Jura bernois. Les agents de la police jurassienne ont prévenu leurs collègues bernois.





Faire barrage, tant bien que mal

Avec d’autres personnes, le président de la bourgeoisie de Malleray a tenté d’intervenir, de faire barrage avec des voitures. Mais les fêtards ont déplacé les véhicules en les portant, en les endommageant aussi, selon Laurent Blanchard. Dès lors, les possibilités d’intervention étaient limitées, notamment au regard du nombre de participants. La musique a retenti toute la nuit et c’est encore le cas ce samedi matin. La bourgeoisie est inquiète, car les champs qu’elle possède sont détériorés et les animaux apeurés : « La circulation de centaines de véhicules et l’installation improvisée d’infrastructures sonores ont compacté le sol, rendant toute récolte impossible », s’alarme Laurent Blanchard.





Prochaines heures animées

Laurent Blanchard n’entend pas en rester là. Il affirme que des échanges ont pu être menés avec les responsables de la rave party. Ceux-ci refusent toutefois de quitter les lieux. « Ils sont même prêts à nous payer », dit le président de la bourgeoisie qui ne veut pas de cet argent, mais qui veut voir les fêtards s’en aller au plus vite. Selon lui, la police est revenue sur place ce samedi matin, ce que RFJ est en mesure de confirme. La préfète du Jura bernois s’est déplacée aussi. D’après Laurent Blanchard, une éventuelle séquestration de la sono est envisagée. Or, si cela était impossible au regard du nombre important de participants, les agriculteurs de Malleray pourraient ne pas rester les bras croisés. Ils pourraient procéder à un épandage de purin pour inciter les fêtards à plier bagage, selon Laurent Blanchard. /mle