Le futur quartier à l’Est des voies à Porrentruy se dessine

Les bâtiments pour les futures entreprises disposeront d’une certaine flexibilité en termes d’aménagement. En effet, « les surfaces peuvent être divisées en fonction du besoin des entreprises » explique Alain Beuret. En termes de dimensions du plancher brut, les surfaces s’étendent entre 5’400m2 et 6’200m2. Pour le président du collège d’experts, les points forts du projet porté par RWB sont, d’une part, le côté modulable qu’offrent les bâtiments pour les activités économiques, et, d’autre part, le parc qui offre un nouvel accès plus fonctionnel à la gare. Pour les points faibles, Alain Beuret relève l’aménagement paysager du parc (arbres, plantations, etc.) qui n’est pas encore défini. Après la zone dédiée aux entreprises et le parc, une étape future consistera à transformer et valoriser les bâtiments de la gare marchandise. Ces derniers seront dédiés à l’artisanat.

Concernant le financement, Jérémy Huber explique qu’il faudra trouver des partenaires financiers, notamment du domaine privé. Trouver des locataires pour les bâtiments sera aussi à l’ordre du jour. Au niveau du calendrier, le chargé de mission au SIDP estime à environ trois ans le projet de construction de bâtiments pour des entreprises : « On espère développer cela le plus rapidement possible. On est plutôt sur une échelle de quelques années que de dizaines d’années », estime Jérémy Huber.