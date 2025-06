La dette pèse lourd dans le déficit du CLFM

Le déficit s’explique aussi, en partie, en raison des coûts d’exploitation des infrastructures. Et si ceux-ci s’élèvent à près de 139'000 francs, la piscine et la patinoire ont pesé 700'000 francs dans la balance, mais la rentabilité des autres secteurs plus touristiques comme le bien-être et le wellness ont permis un rééquilibrage, alors que le CA se dit déçu des performances de l’hôtel et de l’auberge de jeunesse en raison d’une météo maussade et d’un calendrier défavorable.





Dix ans au maximum avant de rénover la patinoire

« La patinoire est l’infrastructure qui nous pose le plus de soucis », affirme Michaël Joly. La structure principale sera bientôt protégée de l’humidité qui remonte du champ de glace vers la toiture. Le responsable technique du CLFM José Boillat a d’ailleurs donné dix ans, voire moins, avant de devoir rénover la patinoire. Une telle démarche imposera une réflexion particulière. Le CA planche d’ailleurs sur l’élaboration d’un plan stratégique pour la période 2027-2031.

Et à l’image du restaurant loué à un partenaire externe depuis septembre, permettant « une rentrée financière qui apporte au Centre de Loisirs, c’est clair que ça remet en question le business model pratiqué jusqu’alors », selon Michaël Joly. Et pour réduire le déficit tout en poursuivant ses investissements, le CLFM doit trouver d’autres sources de revenus. De nombreuses pistes, allant de la levée de fonds à la création de fondation, sont évaluées. /nmy