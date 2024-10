Pour l’amour des Franches-Montagnes et du sport

Nouveau concept, nouvelle équipe, nouveau bar dédié aux sports… Le restaurant du Centre de Loisirs des Franches-Montagnes à Saignelégier démarre une nouvelle vie.

Après des années de déficit, l’établissement a été repris début septembre par une société créée à cet effet. Franches Restauration SA est le fruit de la collaboration entre quatre Francs-Montagnards attachés à leur région, mais aussi au sport en général. « On fait ça pour les Franches-Montagnes, pour le sport. On a vraiment envie de rendre son attractivité à ce restaurant », explique Olivier Cortat, l’un des quatre administrateurs. Après les six premières semaines d’exploitation, il évoque des résultats très encourageants.

Les repreneurs ont tenu à recréer un lien fort entre le restaurant, le public et les clubs sportifs qui évoluent dans et autour du Centre de Loisirs. Ainsi, un bar des sports tout neuf ouvrira ses portes au public pour la première fois ce vendredi. Avec pléthore d’écrans de télévision et d'équipements multimédias, il permettra aux amateurs de suivre les compétitions dans de multiples disciplines sportives. Il sera ouvert par la suite du mercredi au samedi, de même que lors d’événements particuliers.

Par ailleurs, pour assurer la cuisine et le service, le restaurant du Centre de Loisirs à Saignelégier emploie désormais quelque 20 équivalents plein temps. /lad