Un partenariat envisagé entre le CLFM et Hota Hotels

C’est une petite révolution qui pourrait se produire au Centre de Loisirs des Franches-Montagnes (CLFM) à l’approche de ses 40 ans l’an prochain. La société anonyme CLFM SA envisage un partenariat stratégique avec le groupe jurassien Hota Hotels SA qui exploite plusieurs établissements hôteliers dans le canton du Jura et le Jura bernois. L’annonce a été faite ce lundi soir dans un communiqué. L’entente permettrait de confier l’exploitation de l’hôtel, de l’auberge de jeunesse, des séminaires et du restaurant du CLFM à Hota Hotels. Le partenariat pourrait être opérationnel dès la fin de l’année ou dès début 2027. Aucun contrat n’est signé pour l’instant. Le projet est en cours d’évaluation et plusieurs aspects organisationnels et opérationnels restent à préciser. Le CLFM rappelle que l’exploitation de sa restauration est confiée depuis deux ans à un opérateur externe. Il s’agirait ainsi d’étendre ce modèle à l’hôtel, à l’auberge de jeunesse et aux séminaires avec Hota Hotels SA. Le CLFM souligne qu’un partenariat permettrait d’assurer la pérennité de l’ensemble du site mais aussi de se recentrer sur la vocation première de l’institution, soit garantir une offre sportive et de loisirs de qualité à la population des Franches-Montagnes en tant qu’infrastructure d’utilité publique. Hota Hotels SA apporterait également des moyens financiers pour soutenir la rénovation de l’hôtel et du restaurant. Une décision définitive pourrait être prise avant l'été par le Conseil d'administration du CLFM qui est compétent pour valider ce type d'entente. A noter encore que la direction ad intérim du centre est assurée par Olivier Jolidon, membre du Conseil d’administration, à la suite de la démission de Sophie Michaud en mars dernier. /comm-fco

