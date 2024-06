Le CLFM veut se délester de son restaurant pour réduire son déficit

Si les discussions aboutissent, la location du restaurant du CLFM pourrait débuter le 1er septembre prochain.





La dette s’entête

Le conseil d’administration a mis en évidence un autre point noir qui pèse sur les finances du CLFM : la dette de 14 millions de francs, dont 12 millions de dettes à long terme, que traîne l’établissement. « Il nous reste une ligne de crédit dans une banque et après on sera à sec, a lancé le membre du CA Cédric Baume ajoutant chercher des mécènes pour diminuer la dette et retrouver une marge d’autofinancement. »

Il faut donc trouver de nouvelles sources financières. L’une d’elles pourrait être de nature privée. « Le CLFM est une entité publique et elle doit le rester », a notamment réagi le conseiller communal des Bois Athanase Kanimba. Le président du conseil d’administration comprend ce genre de remarque mais tempère : « Nous avons un projet de nouvelle forme de gouvernance. Cela ne veut pas forcément dire qu’on s’ouvrira vers le privé. C’est une réflexion plus large qui doit être faite. »





Un CA reconduit avec deux nouveaux membres

En place depuis 2021, les huit membres du conseil d’administration ont été réélus par les actionnaires pour un nouveau mandat de trois ans. Ils sont rejoints par deux nouvelles personnes. Pascal Braichet sera en charge de la mise en place d’une nouvelle forme de gérance au sein du CLFM et Olivier Jolidon s’occupera de la gestion des secteurs hôtellerie, séminaire et wellness. /nmy