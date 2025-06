Le Conseil fédéral envoie un signal positif en vue de l’arrivée de Moutier dans le Jura

Un signal encourageant en provenance de Berne, alors que se profile l’arrivée de Moutier dans le Jura. Le Conseil fédéral a dévoilé ce mercredi une nouvelle version de son programme d’allègement budgétaire, revue après consultation. Le texte maintient une enveloppe supplémentaire de 13 millions de francs par an pour le canton du Jura, entre 2027 et 2031, afin de compenser les coûts liés à l’intégration de Moutier. « C’est un très bon signal, salue la ministre Nathalie Barthoulot, présidente de la délégation jurassienne. La porte qui était entre-ouverte l’est désormais encore plus. » Un sentiment partagé par le conseiller national Thomas Stettler, membre de la commission en question : « C’est ce pour quoi on travaille depuis des mois, c’est un signal très fort. » Ce soutien financier reste toutefois soumis à l’approbation du Parlement fédéral. /tna