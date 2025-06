Sécurité renforcée à la piscine à Porrentury

Face à l’importante affluence constatée ces derniers jours à la piscine en plein air de Porrentruy, la commune renforce les mesures de sécurité. L’information a été communiquée jeudi soir par la conseillère municipale Anne Roy devant le Conseil de ville. Trois agents de sécurité sont désormais mobilisés : l’un à l’entrée, un autre dans l’enceinte de la piscine, et un troisième en renfort, selon les besoins. Cette présence accrue vise à garantir la tranquillité des baigneurs, alors que des incivilités ont été relevées ces derniers temps.





Une dizaine d'exclusions de longue durée

La Ville précise que des mesures répressives sont également en vigueur. Des sanctions sont prises en cas de franchissement de la barrière d’accès, de comportement déplacé ou de perturbation de la baignade. À ce jour, une dizaine d’interdictions de piscine d’une durée de trois ans ont été prononcées a précisé Anne Roy. L’augmentation de la fréquentation s’explique notamment par la chaleur et par les congés scolaires déjà entamés côté français. Le dispositif de sécurité restera en place au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine, voire au-delà si la météo reste estivale.





Une ouverture étendue pour satisfaire les courageux et courageuses

Lachaleur lors de la séance de jeudi soir a peut-être inspiré les membres du législatif bruntrutain. Plusieurs autres interventions concernaient également la piscine en plein air. En réponse à une question d'Elodie Gschwind (Le Centre), le maire Philippe Eggertswyler a indiqué que la piscine restera ouverte même en cas de mauvais temps, entre 9h et 13h30, pour satisfaire les nageurs et nageuses les plus téméraires.

Enfin, Yves Quiquerez (PCSI) s'est quant à lui inquiété de l'état des vestiaires de la piscine en plein air, qui n'ont pas profité des travaux de rénovation entrepris il y a quelques années. Des discussions avaient été menées avec le SIDP pour une éventuelle reprise de la piscine, a indiqué le maire Philippe Eggertswyler, mais d'autre sujets plus urgents comme la rénovation de Stockmar ont mis ce projet en pause. Le maire espère reprendre les discussions l'année prochaine. /tna