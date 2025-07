Maurice Lacroix, 50 ans de détermination jurassienne

« L’horlogerie est un enchainement de challenges », souligne le Valaisan. Et Maurice Lacroix a vécu son lot d’aventures depuis sa naissance. Après une phase d’expansion sur les marchés européens et asiatiques, la marque horlogère a sorti son premier modèle phare en 1990, la Calypso, dont le succès commercial a permis « de monter une activité plus manufacturière » et d’arriver à la production de son propre mouvement en 2006. C’est à cette période que Maurice Lacroix tente « une montée en gamme » annihilée par « quelques crises financières qui se sont alignées » et qui ont contraint la société à revenir « à une stratégie des débuts. » S’en suit « une période de recherches parce qu’on se rendait compte qu’on n’avait pas de produit reconnu dans nos gammes commerciales. » C’est alors que l’Aikon, une montre inspirée de la Calypso, fait son arrivée sur le marché en 2016. Et ces dernières années, la marque a réussi « à être à nouveau bien dans les chiffres », salue le patron.