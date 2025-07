Jeux grandeur nature à la fête du village de Corban

Ce week-end, Corban organise sa fête du village. Comme tous les deux ans, les sociétés locales unissent leurs forces pour organiser un tournoi de jeu grandeur nature. Dimanche, les groupes inscrits pourront s’affronter sur des jeux autour du thème du Far West. La manifestation compte 180 inscrits pour 24 équipes. « Une manière d’attirer du monde le dimanche sur la fête et d’être moins tributaire du temps », explique Éric Lachat. Les installations en bois ont été construites sur plusieurs mois. C’est déjà la 4ème édition du tournoi de jeu qui attire de plus en plus de monde chaque année. Cette année, 180 participants prennent part à la compétition. Des prix d’une valeur de 600 francs seront distribués aux différents gagnants de la compétition.