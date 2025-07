Oiseaux et chauves-souris sur écoute à la Haute-Borne

« Les espèces susceptibles d’entrer en collision avec des éoliennes sont surtout les oiseaux de grande taille, essentiellement les rapaces. Ici, il s’agit surtout du milan royal et de la buse variable. On les repère plus facilement en forêt avec leurs cris, c’est pour ça que j’ai posé des enregistreurs », explique Albert Bassin, ornithologue.





« Le risque zéro n’existe pas »

Une fois la présence d’une espèce établie, les spécialistes tentent d’évaluer les conséquences d’une potentielle éolienne sur sa population. « Et le risque zéro n’existe pas », lâche Emmanuel Contesse, ingénieur en gestion de la nature pour le bureau Natura, mandaté par Ennova pour l’étude d’impact. « C’est impossible d’installer une éolienne dans le Jura suisse sans risque pour le milan royal qui est partout. Mais on va vérifier qu’il n’y ait pas un couloir de passage régulier, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment », explique Albert Bassin. Sinon on tente d’éviter le contact ou de le limiter. « On peut par exemple programmer un arrêt des éoliennes à certaines périodes pour préserver les espèces », avance Guillaume Favre de Thierrens, chef de projet pour le bureau Ennova.





Une éolienne en forêt : l’inconnue en Suisse

Les promoteurs envisagent par ailleurs la possibilité d’implanter une éolienne en forêt, ce qui serait une première en Suisse et nécessite une attention particulière. « On est alors obligé de défricher et de créer des lisières de forêts, ce qu’apprécient les chauves-souris. D’autres espèces peuvent nicher dans ces arbres, donc on étudie tout cela, mais actuellement il n’y a aucune alerte rouge sur une rareté qui aurait été recensée », souffle Emmanuel Contesse.