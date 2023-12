Parc éolien des Quatre Bornes : votation annulée

C’est un nouveau rebondissement dans le projet du Parc éolien des Quatre Bornes : les citoyens de Sonvilier ne se prononceront finalement pas le 3 mars prochain, annoncent samedi les autorités du village. Une décision qui revient au Tribunal fédéral.





Les risques d'un vote pour beurre

La haute instance judiciaire a en effet admis l’effet suspensif dans la procédure de recours toujours pendante. Une mesure provisionnelle du Tribunal fédéral qui veut ainsi éviter l’organisation d’un vote qui pourrait potentiellement être annulé après coup. Pour rappel, le recours porte sur la validation par les autorités de Sonvilier d’une initiative populaire qui demande un revote sur le projet. C'est que l'objet a déjà été rejeté pour quelques voix par les citoyens en septembre 2020. Les initiants estiment que les avis ont pu évoluer depuis. Les opposants au Parc éolien dénoncent quant à eux un déni de démocratie.





Soulagement

La maire de Sonvilier Rosemarie Jeanneret se dit soulagée par l’annulation du scrutin. L’exécutif était pris entre deux feux entre l’obligation d’organiser un vote après la validation de l’initiative populaire - c’est le règlement communal qui le dit - et la menace d’annulation du résultat de ce futur scrutin en raison du recours. On évite de perdre du temps et de l’argent selon Rosemarie Jeanneret. Elle estime que la décision est judicieuse, même si celle-ci prolonge aussi les incertitudes et tensions autour d’un projet très clivant.

Le verdict du Tribunal fédéral est attendu ces prochains mois. Si le recours est rejeté, une nouvelle votation sera organisée à Sonvilier, si possible encore en 2024. Dans le cas contraire pourrait s'ouvrir une nouvelle procédure administrative, cette fois-ci portée sur le fond de l'initiative plutôt que sa forme.

Le projet éolien des Quatre Bornes, situé entre les cantons de Berne et de Neuchâtel, est aussi attaqué côté neuchâtelois. /oza