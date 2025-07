Une bonne année 2024 pour la Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile – Jura

La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile – Jura (FASD) a connu une bonne année 2024. La FASD a publié ses résultats de l’an dernier ce jeudi. Le nombre de patients est resté stable pour se situer à 3'519. Quelque 5'133 heures supplémentaires de soins et d’aide ont été délivrées par rapport à 2023. Quant au nombre de visites, il a connu une hausse de près de 3,5%. Du point de vue financier, la FASD a enregistré une amélioration jugée « cruciale pour assurer sa pérennité ». La Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile – Jura a enregistré un bénéfice de 532'000 francs l’an dernier. Le résultat est issu de plusieurs leviers combinés. La FASD relève, notamment, les efforts d’économies entrepris ces dernières années, la poursuite rigoureuse de mesures de transformation et d’optimisation – notamment en matière de formation et de non-remplacement de certains spécialistes – ainsi qu’une réduction des investissements. Ces dispositions ont permis de dégager des marges de manœuvre à court terme. Le bénéfice va ainsi contribuer à la reconstitution des fonds propres qui est fixée à 3 millions de francs au minimum à fin 2027, alors qu’ils se situent à un peu moins de 1,8 million à fin 2024. La FASD note également que la question des liquidités reste préoccupante, notamment en lien avec des prêts bancaires qui avaient été contractés lors de la recapitalisation de la Caisse de pension. Des solutions doivent être trouvées avec le canton sur ce point. Par ailleurs, l’audit et l’expertise externe publiés fin 2023 et début 2024 ont montré « une insuffisance chronique de financement cantonal » à l’égard de l’institution d’au moins 930'000 francs par an. Des correctifs ont été effectués dès 2025. À noter encore que la FASD fête cette année ses 25 ans. /comm-fco