Début de chantier pour les éoliennes du Mont Tramelan

Le projet avait commencé en 2015, alors accepté par les citoyens de Tramelan. Il avait ensuite dû faire face à plusieurs recours, par la commune de Genevez et des particuliers, qui sont montés jusqu’au Tribunal fédéral, qui finit par les rejeter en 2023. Mais des éléments perturbateurs menacent encore le chantier : deux initiatives fédérales, sur la protection des forêts et des communes. La première interdirait la construction d’éoliennes de plus de 30 mètres de haut à plus de 150 mètres des forêts. La deuxième obligerait le projet à obtenir l’approbation de la commune d’implantation et des communes voisines. « BKW est clairement contre ces initiatives. Nous trouvons qu’elles vont contre la volonté du peuple, que le peuple a déjà exprimé. Mais nous ne nous laissons pas freiner par ces initiatives. Nous avons une autorisation de construire pour ce parc éolien et nous allons le continuer, comme l’illustre le début de ces travaux », soutient Philipp Mäder, responsable relations aux médias de BKW.

Au niveau des perturbations de la circulation routière, des fermetures de routes ponctuelles et temporaires seront coordonnées avec les autorités cantonales et communales concernées. Il est possible de s’adresser aux services techniques de la commune de Tramelan pour plus d’informations. /cgr