Gabriel Dumitru nommé directeur du domaine Ingénierie de la HE-Arc

La Haute École Arc (HE-Arc) connaît un changement à la tête de son domaine Ingénierie. Dans un communiqué transmis mardi par l’institution, il est annoncé que Gabriel Dumitru dirigera ce secteur dès février 2026. Cette nomination a été entérinée par le Comité stratégique de l’école, présidé par le ministre jurassien Martial Courtet.

Actuel Chief Technology Officer de Boegli-Gravures SA à Marin, Dumitru possède une solide expérience à l’interface entre industrie et hautes écoles. Docteur en micro-usinage de l’Université de Berne, il a également enseigné à l’ETH Zurich et à la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse (FHNW), où il a coordonné une formation continue de niveau avancé.

Un profil entre industrie et académie

Le futur directeur a occupé plusieurs postes de direction dans le groupe BCI Blösch à Granges. Il y a notamment géré des restructurations et piloté des équipes. À l’origine d’un réseau professionnel devenu SwissPhotonics, il a contribué à fédérer hautes écoles et entreprises du secteur, représentant un marché de trois milliards de francs.

« Son expérience variée et son style de management sont des atouts précieux pour le développement du domaine Ingénierie », a déclaré Martial Courtet. Les conseillères d’État et membres du Comité stratégique de la HE-Arc Chrystel Graf de Neuchâtel et Christine Häsler de Berne partagent cette appréciation.

De son côté, Gabriel Dumitru s’est dit « impatient de mettre au profit de la HE-Arc la multiplicité de ses expériences afin de contribuer au développement de l’ingénierie dans la région ». Le directeur général de la HE-Arc, Tristan Maillard, voit en son arrivée une opportunité pour « assurer de nouveaux développements » au sein de l’école. /comm-mlm