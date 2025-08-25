Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Les Chemins de fer du Jura (CJ) annonce un changement à leur direction. Le contrat du directeur, Jean-Frédéric Python, en poste depuis juin 2021, a été résilié dès ce lundi « d’un commun accord », annonce l’entreprise par communiqué. Il quitte également la direction du Funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil SA.

En attendant la nomination d’un nouveau directeur, Pierre André Meyrat, membre du Conseil d’administration depuis 2023, a été désigné administrateur délégué chargé d’assurer la direction des CJ. Il sera épaulé du responsable actuel du département gestion de trafic, Laurent Droz.

Le poste de directeur sera mis au concours dans les prochains mois. Les parties « ne feront aucun commentaire » supplémentaire, précise le communiqué. /comm-gtr