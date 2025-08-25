Du changement à la direction des Chemins de fer du Jura

Les CJ annoncent le départ de leur directeur, Jean-Frédéric Python, après plus de trois ans ...
Les CJ annoncent le départ de leur directeur, Jean-Frédéric Python, après plus de trois ans en fonction. L’entreprise confie temporairement sa direction à Pierre André Meyrat.

Le directeur des CJ Jean-Frédéric Python, quitte son poste de directeur des Chemins de fer du Jura (CJ). (Photo d'archive). Le directeur des CJ Jean-Frédéric Python, quitte son poste de directeur des Chemins de fer du Jura (CJ). (Photo d'archive).

Les Chemins de fer du Jura (CJ) annonce un changement à leur direction. Le contrat du directeur, Jean-Frédéric Python, en poste depuis juin 2021, a été résilié dès ce lundi « d’un commun accord », annonce l’entreprise par communiqué. Il quitte également la direction du Funiculaire Saint-Imier – Mont-Soleil SA.

En attendant la nomination d’un nouveau directeur, Pierre André Meyrat, membre du Conseil d’administration depuis 2023, a été désigné administrateur délégué chargé d’assurer la direction des CJ. Il sera épaulé du responsable actuel du département gestion de trafic, Laurent Droz.

Le poste de directeur sera mis au concours dans les prochains mois. Les parties « ne feront aucun commentaire » supplémentaire, précise le communiqué. /comm-gtr


