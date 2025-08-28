Fleury est le nom de famille le plus répandu dans le Jura

Pas moins de 515 personnes portent le nom de famille Fleury dans le Jura, ce qui en fait le patronyme le plus répandu devant Cattin et Chételat, indique l’Office fédéral de la statistique. Les Fleury sont notamment présents dans la commune de Courroux où ils représentent 2,5% de la population et dans celle du Val Terbi 2%. La commune de Grandfontaine se distingue par une importante proportion de Quiquerez (14.7%), et celle de Saucy par une forte présence de Willemin (13,5%). Au niveau suisse, Müller reste le nom de famille le plus porté. Il devance très largement Meier et Schmid. Les sept premiers du classement sont des noms à consonance germanophone. C'est le nom da Silva qui vient briser cette série en se classant 8e.