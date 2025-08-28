Fleury est le nom de famille le plus répandu dans le Jura

Le palmarès des noms et prénoms de l’Office fédéral de la statistique place le patronyme Fleury ...
Le palmarès des noms et prénoms de l’Office fédéral de la statistique place le patronyme Fleury en tête dans le canton du Jura, suivi de Cattin et Chételat.

Dans la commune de Courroux les Fleury représentent 2,5% de la population. (Photo d'archives.) Dans la commune de Courroux les Fleury représentent 2,5% de la population. (Photo d'archives.)

Pas moins de 515 personnes portent le nom de famille Fleury dans le Jura, ce qui en fait le patronyme le plus répandu devant Cattin et Chételat, indique l’Office fédéral de la statistique. Les Fleury sont notamment présents dans la commune de Courroux où ils représentent 2,5% de la population et dans celle du Val Terbi 2%. La commune de Grandfontaine se distingue par une importante proportion de Quiquerez (14.7%), et celle de Saucy par une forte présence de Willemin (13,5%). Au niveau suisse, Müller reste le nom de famille le plus porté. Il devance très largement Meier et Schmid. Les sept premiers du classement sont des noms à consonance germanophone. C'est le nom da Silva qui vient briser cette série en se classant 8e.

Côté prénom, les parents du canton ont privilégié ceux de Noah et Louis pour les garçons et celui d’Emma pour les filles. Ce dernier avait déjà été le prénom le plus populaire au niveau suisse en 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 et 2022. Les huit premiers prénoms du classement féminin se terminent par « a », en 9e place, Alice met fin à cette série. À noter encore que le prénom Noah a la cote au niveau suisse : depuis 2012, il obtient la 1re place du classement, à trois exceptions près. /ATS-mlm


 

