Antoinette Rychner plonge dans la préhistoire pour interroger notre rapport au vivant

Avec « Ma forêt », l’autrice neuchâteloise installée aux Bois fait résonner les bruits d’un monde sauvage et invente deux peuples préhistoriques en quête d’équilibre. Entre fable dystopique et manifeste éco-féministe, son roman explore les liens entre nature, éducation, agriculture et domination.

Dans son ouvrage paru dernièrement, l'autrice interroge notre rapport à la nature, à l'agriculture, à l'éducation des enfants et à la domination. (Photo : Guillaume Perret) Dans son ouvrage paru dernièrement, l'autrice interroge notre rapport à la nature, à l'agriculture, à l'éducation des enfants et à la domination. (Photo : Guillaume Perret)

Un roman qui fait entendre les bruits de la forêt, les arbres qui craquent et les insectes qui bruissent sous nos pas ; mais qui interroge aussi notre rapport à la nature, à l'agriculture, à l'éducation des enfants et à la domination - c'est « Ma forêt », paru aux Editions Fugues le 22 août dernier. Il a été écrit par Antoinette Rychner, autrice neuchâteloise établie aux Bois depuis quelques années maintenant.

« Ma forêt » raconte l'histoire de deux peuples préhistorique fictifs, les Idousses et les Ouxes, qui cohabitent sur un territoire donné. Chaque année, ils se retrouvent pour perpétuer l’espèce humaine, avant de retourner à leur quotidien respectif. Mais cette saison, le vent a tourné et une sorte de révolution flotte dans l’air. Un ouvrage à mi-chemin entre la dystopie et le manifeste éco-féministe, inspiré par les lectures d'Antoinette Rychner.

Antoinette Rychner : « J’ai voulu montrer qu’une situation de domination peut venir d’un simple dérapage »

Antoinette Rychner sera présente au salon Le livre sur les quais, à Morges ce samedi, et interviendra dans une conférence intitulée « Écouter la forêt pour habiter son corps », en compagnie des autrices Agnès Ledig et María Sánchez. /cto

L'ouvrage sera présenté au Salon Le livre sur les quais ce week-end à Morges. L'ouvrage sera présenté au Salon Le livre sur les quais ce week-end à Morges.


 

