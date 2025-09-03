La filière du bois s’expose à Porrentruy

Dans le cadre des journées du bois suisse, des portes ouvertes sont proposées du 12 au 14 septembre à Porrentruy. Public et écoliers pourront notamment découvrir Thermobois et le Thermoréseau.

Le Thermoréseau, qui permet notamment de chauffer une grande partie de Porrentruy et Fontenais, ouvrira ses portes au public. (Photo : archives). Le Thermoréseau, qui permet notamment de chauffer une grande partie de Porrentruy et Fontenais, ouvrira ses portes au public. (Photo : archives).

La filière du bois s’expose à Porrentruy. Dans le cadre des journées du bois suisse, des manifestations sont organisées durant tout le mois de septembre en Suisse. Dans le Jura, l’événement se déroulera du 12 au 15 septembre à Porrentruy grâce au partenariat de Thermobois SA, Thermoréseau-Porrentruy SA, l’Association jurassienne du personnel forestier et Lignum Jura, selon un communiqué transmis mercredi.

Objectif : présenter la richesse de la filière du bois, de la forêt au chauffage à distance. Démonstrations de déchiquetage par Thermobois, découverte des installations du Thermoréseau, présentation des métiers du bois et explications du personnel forestier sont, entre autres, au programme. Des activités pour les enfants, comme un concours de bûcheronnage, sont aussi prévues. Les organisateurs souhaitent sensibiliser la population, surtout la jeunesse, « à l’importance du milieu forestier, aux métiers liés au bois et aux enjeux de la transition énergétique », relève le communiqué qui souligne aussi « l’affluence inédite » du côté scolaire puisque plus de 700 élèves des écoles de la région participeront à des visites guidées.

Les portes ouvertes auront lieu le vendredi 12 septembre de 13h30 à 16h30, ainsi que le samedi 13 et dimanche 14 septembre de 9h30 à 18h. Toutes les informations sont à retrouver ici. /comm-ech


