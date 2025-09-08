« Action » débarque au Courrendlin Centre

La chaîne de magasins discount ouvrira son sixième magasin en Suisse le 18 septembre à Courrendlin ...
« Action » débarque au Courrendlin Centre

La chaîne de magasins discount ouvrira son sixième magasin en Suisse le 18 septembre à Courrendlin.

Le Courrendlin Centre va bientôt compter un nouveau magasin. (Photo : archives). Le Courrendlin Centre va bientôt compter un nouveau magasin. (Photo : archives).

Le chaîne de magasins « Action » arrive dans le canton du Jura. Le discounter annonce ce lundi qu’il va ouvrir une succursale au Courrendlin Centre le 18 septembre. Une équipe de 20 personnes a été embauchée pour gérer le magasin de plus de 1'000 m2. Quelque 6'000 produits allant du nettoyage au divertissement en passant par le bricolage ou encore le jardinage extérieur seront proposés. Il s’agira du sixième magasin « Action » en Suisse. /comm-alr


 

