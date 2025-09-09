L'A16 est à nouveau ouverte entre Delémont et Moutier

La circulation a été fortement perturbée ce mardi après-midi entre Moutier et Delémont sur l'A16. Le tronçon qui comprend les tunnels de Choindez, de la Roche St-Jean et du Raimeux a été temporairement fermé à la circulation dans les deux sens. En cause, un véhicule en panne dans le tunnel du Raimeux, selon nos informations. La fermeture temporaire de l'A16 a provoqué d'importants ralentissements sur la route cantonale des gorges de Moutier. La perturbation a duré plus d'une heure et trente minutes. /ech-fco