L'A16 est à nouveau ouverte entre Delémont et Moutier

Les tunnels de l'A16 entre Delémont et Moutier ont été momentanément fermés à la circulation ...
L'A16 est à nouveau ouverte entre Delémont et Moutier

Les tunnels de l'A16 entre Delémont et Moutier ont été momentanément fermés à la circulation ce mardi après-midi en raison d'une panne. La situation a provoqué de forts ralentissements dans les gorges de Moutier.

Le tunnel de Choindez, notamment, a été temporairement fermé dans les deux sens ce mardi après-midi. (Photo : archives) Le tunnel de Choindez, notamment, a été temporairement fermé dans les deux sens ce mardi après-midi. (Photo : archives)

La circulation a été fortement perturbée ce mardi après-midi entre Moutier et Delémont sur l'A16. Le tronçon qui comprend les tunnels de Choindez, de la Roche St-Jean et du Raimeux a été temporairement fermé à la circulation dans les deux sens. En cause, un véhicule en panne dans le tunnel du Raimeux, selon nos informations. La fermeture temporaire de l'A16 a provoqué d'importants ralentissements sur la route cantonale des gorges de Moutier. La perturbation a duré plus d'une heure et trente minutes. /ech-fco


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Fondation Les Castors cherche la perle rare

La Fondation Les Castors cherche la perle rare

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 16:46

Evidanse se remet en mouvement

Evidanse se remet en mouvement

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 16:45

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 15:52

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 12:18

Articles les plus lus

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 11:09

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 12:18

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 15:52

L'A16 est à nouveau ouverte entre Delémont et Moutier

L'A16 est à nouveau ouverte entre Delémont et Moutier

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 16:38

« La p’tite phrase » - Apparences modernes

« La p’tite phrase » - Apparences modernes

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 10:59

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 11:09

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Flashé à 62 km/h au lieu de 30 à Porrentruy

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 12:18

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

« Madame Lune » atterrit sur la Balade de Séprais

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 15:52

Tôle froissée sur une bretelle de l’A16

Tôle froissée sur une bretelle de l’A16

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 07:35

« La p’tite phrase » - Apparences modernes

« La p’tite phrase » - Apparences modernes

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 10:59

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

« Bienvenue Moutier » : l’Association portugaise

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 11:09

« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

« Direction Morépont » : Pierluigi Fedele

Région    Actualisé le 09.09.2025 - 13:49