Une nouvelle étape dans la lutte contre le frelon asiatique. La Fédération d’apiculture du Jura appelle la population à s’engager activement pour freiner la progression de ce néobiote. Dans un communiqué transmis mercredi, elle estime que signaler la présence de cet insecte qui s’en prend aux abeilles ne suffit plus et propose de former les personnes intéressées à la traque et à la localisation des nids. Elle argumente que « chaque nid détruit représente des centaines, voire des milliers de frelons en moins et donc autant de pressions en moins sur nos abeilles et sur la biodiversité ». Selon la Fédération d’apiculture du Jura, plus de 50 nids de frelons asiatiques ont déjà été détruits dans le canton depuis le début de l’année 2025, soit un chiffre largement supérieur à l’ensemble de l’année 2024. Détails et contact ici. /comm-emu
Un appel à l’action contre le frelon asiatique
La Fédération d’apiculture du Jura propose des formations pour les personnes qui veulent apprendre ...
RFJ
