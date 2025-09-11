Ça va « djâser » patois le 28 septembre à Vendlincourt

Les patoisants jurassiens ont rendez-vous à Vendlincourt le 28 septembre. La 15e Fête cantonale du patois réunira les amoureux du langage régional traditionnel. Le programme a été présenté ce jeudi et un des moments forts sera la messe en patois télévisée et diffusée sur RTS 2 dès 9h. L’office religieux sera célébré par l’abbé Maurice Queloz. Les organisateurs ont aussi prévu de rendre hommage à Simon Vatré (1888-1977). Pour Gauthier Corbat, président du comité d’organisation, cette marque de reconnaissance répond à une certaine logique : « C’est un illustre personnage de Vendlincourt qui a écrit l’histoire du village en trois volumes et qui a rédigé le premier glossaire de patois jurassien. » Une plaque commémorative sera dévoilée pour l’occasion. Les festivités se poursuivront avec un cortège, un banquet, diverses animations et une partie officielle à la halle des fêtes de Vendlincourt.