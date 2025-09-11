Ça va « djâser » patois le 28 septembre à Vendlincourt

Les patoisants jurassiens ont rendez-vous à Vendlincourt le 28 septembre. La 15e Fête cantonale du patois réunira les amoureux du langage régional traditionnel. Le programme a été présenté ce jeudi et un des moments forts sera la messe en patois télévisée et diffusée sur RTS 2 dès 9h. L’office religieux sera célébré par l’abbé Maurice Queloz. Les organisateurs ont aussi prévu de rendre hommage à Simon Vatré (1888-1977). Pour Gauthier Corbat, président du comité d’organisation, cette marque de reconnaissance répond à une certaine logique : « C’est un illustre personnage de Vendlincourt qui a écrit l’histoire du village en trois volumes et qui a rédigé le premier glossaire de patois jurassien. » Une plaque commémorative sera dévoilée pour l’occasion. Les festivités se poursuivront avec un cortège, un banquet, diverses animations et une partie officielle à la halle des fêtes de Vendlincourt.
Gauthier Corbat : « Simon Vatré est connu dans le Jura grâce à son glossaire. »
La 15e Fête cantonale jurassienne de patois devrait réunir plusieurs centaines de personnes. Si la dernière édition remonte à 2018 aux Genevez, la région a vécu un événement fort en 2022 avec la Fête romande et internationale des Patoisants. Ces rendez-vous permettent de faire vivre une langue toujours en sursis, comme l’explique Maurice Jobin, président de la Fédération des Patoisants du Canton du Jura : « On est toujours vigilants et présents pour maintenir le patois sachant qu’il est appelé à disparaître. » Cette menace ne date pas d’aujourd’hui malgré la Constitution jurassienne (la seule en Suisse) qui garantit sa mise en valeur à travers l’article 42. « Des efforts sont faits dans les activités des différentes amicales et depuis plus de 20 ans, nous disposons d’un réseau d’enseignants actifs et d’anciens locuteurs du patois qui assurent notre présence dans les écoles primaires. » Le nombre d’élèves qui fréquentent les cours facultatifs reste stable depuis quelques années.
Maurice Jobin : « Actuellement, 60 élèves suivent les cours. »
Toutes les informations sur la 15e Fête cantonale jurassienne de patois sont à retrouver ici. /rce