Une importante contribution pour le projet de Vallée des dinosaures

L’association qui cherche à mettre sur pied un itinéraire cyclable entre Porrentruy et Réclère a reçu 450'000 francs de la Délégation jurassienne à la Loterie romande. Une recherche de fonds peut désormais être lancée.

Jean-Noël Maillard, président de l'association « Vallée des dinosaures » se réjouit de la contribution de la Loterie Romande. Jean-Noël Maillard, président de l'association « Vallée des dinosaures » se réjouit de la contribution de la Loterie Romande.

Le projet de Vallée des dinosaures peut aller de l’avant grâce à une importante contribution. L’association qui a pour objectif de créer un parcours touristique entre Porrentruy et Réclère a reçu vendredi la plus grande contribution de la Délégation jurassienne à la Loterie romande pour le 3e trimestre 2025. Elle empoche 450'000 francs, soit un tiers du budget de 1,3 million de francs dédié à la réalisation du projet.

La Vallée des dinosaures cherche à mettre en réseau différents centres d’intérêt entre le Musée Jurassica de Porrentruy et le Préhisto parc de Réclère. Elle aura comme colonne vertébrale l’itinéraire cyclable déjà existant dans la région. Cette subvention permet de donner de la crédibilité au projet « pour partir à la recherche de fonds auprès de fondations et de privés », selon Jean-Noël Maillard. Le président de l’association espère que cette recherche de fonds sera bouclée dans un an : « Ça ne sera pas facile. Il faut bien cibler, bien s’organiser et être accompagné par des personnes qui peuvent croire en ce projet. »

Jean-Noël Maillard : « C’est une réponse attendue et importante. »

Une ouverture prévue durant l’automne 2027

Si cet objectif est atteint, l’association a un programme de réalisation pour ouvrir la Vallée des dinosaures durant l’automne 2027, en même temps que la fin des travaux du Musée Jurassica. Le projet a évolué depuis sa présentation aux habitants des villages concernés en juin 2024. « L’idée de base est toujours la même. On a, par contre, dû s’adapter aux contraintes d’aménagement du territoire. On a un peu redessiné et fait des choix sur l’emplacement des activités et des animations. C'est maintenant acté », indique encore Jean-Noël Maillard. L’association « Vallée des dinosaures » entre désormais dans une nouvelle phase décisive pour la réalisation de son projet. /fwo


