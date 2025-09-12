Une importante contribution pour le projet de Vallée des dinosaures

Le projet de Vallée des dinosaures peut aller de l’avant grâce à une importante contribution. L’association qui a pour objectif de créer un parcours touristique entre Porrentruy et Réclère a reçu vendredi la plus grande contribution de la Délégation jurassienne à la Loterie romande pour le 3e trimestre 2025. Elle empoche 450'000 francs, soit un tiers du budget de 1,3 million de francs dédié à la réalisation du projet.

La Vallée des dinosaures cherche à mettre en réseau différents centres d’intérêt entre le Musée Jurassica de Porrentruy et le Préhisto parc de Réclère. Elle aura comme colonne vertébrale l’itinéraire cyclable déjà existant dans la région. Cette subvention permet de donner de la crédibilité au projet « pour partir à la recherche de fonds auprès de fondations et de privés », selon Jean-Noël Maillard. Le président de l’association espère que cette recherche de fonds sera bouclée dans un an : « Ça ne sera pas facile. Il faut bien cibler, bien s’organiser et être accompagné par des personnes qui peuvent croire en ce projet. »