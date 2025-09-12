Une première Journée des Sports à Delémont

La capitale jurassienne offre une vitrine à ses sociétés sportives. Elle organise samedi la première Journée des sports à Delémont. Mise sur pied par la municipalité, elle découle d’un postulat du socialiste Laurent Crevoisier accepté par le Conseil de ville en 2022. L’objectif est de mettre en lumière l’offre sportive de la ville et de promouvoir le sport et l’activité physique. Une vingtaine de sociétés sportives feront découvrir les activités à la population, que ce soit des sports collectifs ou des disciplines individuelles. Les animations seront gratuites et ouvertes aux personnes de tous les âges. « Il y en a pour tous les goûts. Les sociétés sportives ont très bien répondu, elles ont décidé de jouer le jeu, de se lancer et de profiter de cette vitrine pour se faire connaitre et potentiellement trouver de nouveaux membres. On les a orientées vers des ateliers de démonstrations ou des ateliers participatifs », explique le chef du Service de la culture, des sports et des écoles Jérôme Monnerat