Une première Journée des Sports à Delémont

Organisée par la municipalité, la manifestation se tient samedi avec la participation d’une vingtaine de sociétés sportives dans le but de promouvoir le sport et l’activité physique.

Le stade de la Blancherie accueillera une grande partie des animations à Delémont. (Photo : archives Georges Henz) Le stade de la Blancherie accueillera une grande partie des animations à Delémont. (Photo : archives Georges Henz)

La capitale jurassienne offre une vitrine à ses sociétés sportives. Elle organise samedi la première Journée des sports à Delémont. Mise sur pied par la municipalité, elle découle d’un postulat du socialiste Laurent Crevoisier accepté par le Conseil de ville en 2022. L’objectif est de mettre en lumière l’offre sportive de la ville et de promouvoir le sport et l’activité physique. Une vingtaine de sociétés sportives feront découvrir les activités à la population, que ce soit des sports collectifs ou des disciplines individuelles. Les animations seront gratuites et ouvertes aux personnes de tous les âges. « Il y en a pour tous les goûts. Les sociétés sportives ont très bien répondu, elles ont décidé de jouer le jeu, de se lancer et de profiter de cette vitrine pour se faire connaitre et potentiellement trouver de nouveaux membres. On les a orientées vers des ateliers de démonstrations ou des ateliers participatifs », explique le chef du Service de la culture, des sports et des écoles Jérôme Monnerat

Jérôme Monnerat : « Une belle occasion de mettre en valeur tout ce qu’on a à Delémont ».

Ecouter le son

La première Journée des sports à Delémont se tient samedi entre 10h et 17h sur dix sites, principalement celui de la Blancherie. Détails ici. /emu


