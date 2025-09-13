Accident de la route aux Emibois

Les faits se sont produits vers 00h15 samedi, selon un communiqué de la Police cantonale jurassienne reçu ce jour. Un automobiliste qui circulait dans le village des Emibois en direction des Breuleux est sorti sur la droite de la route dans un fort virage à gauche, pour une raison que l’enquête doit encore déterminer. Le véhicule a heurté un banc sur lequel se trouvait un jeune homme, qui a été projeté à plusieurs mètres par l’impact. D’après la police, il s’en est tiré avec de légères blessures.

La voiture a, elle, encore percuté une fontaine, avant de terminer sa course contre un poteau métallique. Le service ambulancier est intervenu pour prendre en charge ses trois occupants, dont les jours ne sont pas en danger, explique la police jurassienne. Cette dernière ajoute toutefois qu’au vu de l’état de ses blessures, l’un des occupants du véhicule a dû être évacué par la REGA. Le SIS Franches-Montagnes Ouest est également intervenu pour une fuite d’hydrocarbures. La circulation a été interrompue pendant une trentaine de minutes. /comm-tbe