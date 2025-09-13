P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Ce record s’explique bien sûr par son talent de passeur, son intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, mais il récompense aussi un joueur à l’éthique de travail sérieuse, appliquée, régulière. « Peut-être », répond modestement le Québécois. « Cela fait partie des explications, comme le fait que des gens ont cru en moi, que j’ai eu des coéquipiers exemplaires, que j’ai essayé de prendre soin de mon corps. »





« Devos, Ajoulot ! Devos, Ajoulot »

Applaudi avant le match puis rappelé par la foule au terme du duel perdu contre Zurich vendredi soir au son des « Devos, Ajoulot », le TopScorer du HCA avoue se sentir « désormais aux trois-quarts Jurassien. Ma femme est Jurassienne, ma fille est Jurassienne et moi je suis désormais à moitié Jurassien » sourit celui qui porte un immense respect à l’histoire du club, à sa trajectoire et à celles et ceux qui l’ont fait et le font vivre. « J’ai toujours essayé de porter le logo du HCA de la meilleure des façons tant sur la glace qu’hors glace. Alors si ce record est une récompense, je n’aurais pas pu espérer mieux ». /clo