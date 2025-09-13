P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Le Québécois a été honoré vendredi soir pour être devenu le meilleur marqueur de l’histoire du HC Ajoie, avec 769 points. Un record qu’il peine à décrire, tant il en est touché. Entretien.
« C’est au-delà de mes rêves les plus fous. Je n’ai pas de mots pour décrire ça ! » Philip-Michaël Devos peine à saisir ce qui lui est arrivé en cette semaine de reprise du championnat de National League. En inscrivant un but et délivrant une passe décisive mardi à Genève, le Québécois est devenu le meilleur marqueur de l’histoire du HC Ajoie avec 769 points au compteur. Il devance la légende Steven Barras (768). Et comme Devos patinera avec le chandail ajoulot jusqu’en 2028 au moins, il va immanquablement prendre le large. « Cela n’a jamais été un objectif », répond Phil. « Je n’aurais jamais imaginé cela possible quand je suis arrivé il y a dix ans. »
Philip-Michaël Devos : « Si c’est une récompense, alors je n’aurais pu espérer mieux ! »
Ce record s’explique bien sûr par son talent de passeur, son intelligence de jeu au-dessus de la moyenne, mais il récompense aussi un joueur à l’éthique de travail sérieuse, appliquée, régulière. « Peut-être », répond modestement le Québécois. « Cela fait partie des explications, comme le fait que des gens ont cru en moi, que j’ai eu des coéquipiers exemplaires, que j’ai essayé de prendre soin de mon corps. »
« Devos, Ajoulot ! Devos, Ajoulot »
Applaudi avant le match puis rappelé par la foule au terme du duel perdu contre Zurich vendredi soir au son des « Devos, Ajoulot », le TopScorer du HCA avoue se sentir « désormais aux trois-quarts Jurassien. Ma femme est Jurassienne, ma fille est Jurassienne et moi je suis désormais à moitié Jurassien » sourit celui qui porte un immense respect à l’histoire du club, à sa trajectoire et à celles et ceux qui l’ont fait et le font vivre. « J’ai toujours essayé de porter le logo du HCA de la meilleure des façons tant sur la glace qu’hors glace. Alors si ce record est une récompense, je n’aurais pas pu espérer mieux ». /clo