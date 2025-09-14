Les vertus d'un bois expliqué aux jeunes

Si le Jura reste un canton tourné vers la forêt par sa topographie, « on n’est pas préservé d’un potentiel manque de main-d’œuvre ou de la relève qui ne se fait pas ou qui est moins nombreuse qu’il y a quelques années », prévient le patron du Thermoréseau. Manuel Godinat se souvient de journées portes ouvertes en 1993 dans la forêt jurassienne du Fahy qui avait alors suscité quelques vocations. Et de conclure : « si avec un tel évènement on a quelques places d’apprentissage qui sont repourvues, c’est gagné ! »

