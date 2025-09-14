Les vertus d'un bois expliqué aux jeunes

À l’occasion des journées portes ouvertes du bois suisse qui se déroulent ce week-end dans tout le pays, le Thermoréseau à Porrentruy accueille plus de 700 élèves. L’occasion pour beaucoup de découvrir comment leur école est chauffée.
La filière bois fait ce week-end son opération séduction. Depuis vendredi, dans tout le pays, se tiennent les journées portes ouvertes du bois suisse. Dans le Jura, c'est le Thermoréseau à Porrentruy qui ouvre ses portesau public. De nombreuses familles, mais surtout plus de 700 élèves des écoles primaires et secondaires de la région sont attendus pour visiter la centrale du Thermoréseau, mais aussi découvrir les métiers de la forêt et de la transformation du bois à travers des visites guidées par des professionnels. L’occasion aussi pour les élèves de Porrentruy de comprendre comment on parvient à chauffer leur école avec du bois dans une centrale située à plusieurs kilomètres.
Reportage au Thermoréseau.
« Tous les jeunes de Porrentruy sont à un moment concernés par la filière bois, car toutes les écoles de Porrentruy sont chauffées par le Thermoréseau », sourit son directeur Manuel Godinat pour qui l’accroche est toute trouvée afin de capter l’attention des élèves. L’opération vise à intéresser et surtout sensibiliser au métier de la filière bois, une énergie renouvelable qui participe à la transition énergétique. « Toutes les bonnes volontés que l’on entend aux chambres fédérales pour la transition énergétique, c’est juste ! Mais il faut se rendre compte que derrière, si on n’a pas les jeunes qui sont formés, il n’y aura pas de transition énergétique ! On doit donc inciter nos jeunes à se former dans ces domaines-là », relève Manuel Godinat.
Manuel Godinat : « Le bois est omniprésent dans le Jura. »
Si le Jura reste un canton tourné vers la forêt par sa topographie, « on n’est pas préservé d’un potentiel manque de main-d’œuvre ou de la relève qui ne se fait pas ou qui est moins nombreuse qu’il y a quelques années », prévient le patron du Thermoréseau. Manuel Godinat se souvient de journées portes ouvertes en 1993 dans la forêt jurassienne du Fahy qui avait alors suscité quelques vocations. Et de conclure : « si avec un tel évènement on a quelques places d’apprentissage qui sont repourvues, c’est gagné ! »
Retrouvez le programmede ces journées portes ouvertes ici. /jpi