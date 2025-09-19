Le sentier de l’étang de la Gruère a fait peau neuve

Un important chantier a pris fin aux Franches-Montagnes. Les nouveaux aménagements réalisés depuis dix mois sur le sentier qui fait le tour de l’étang de la Gruère ont été inaugurés vendredi en fin d’après-midi en présence de nombreux invités. Concrètement, un ponton continu et surélevé a été aménagé sur près de 700 mètres dans la partie sud-ouest. L’infrastructure est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes. Elle est ponctuée de plusieurs plateformes qui permettent d’observer le paysage et d’accéder à l’eau. Contrairement à l’ancien, le nouveau ponton n’est pas posé directement sur le sol, mais surélevé de 50 centimètres afin de diminuer l’impact sur l’environnement.

Dans la zone nord-est, des copeaux de bois et un cordage ont été installés pour délimiter clairement le chemin. L’idée est d’éviter le piétinement des sols fragiles de la réserve naturelle. Ces travaux ont été réalisés dans le but d’améliorer l’accueil des quelque 150'000 visiteurs qui fréquentent le site chaque année, mais aussi de les canaliser pour préserver la réserve naturelle dont la tourbière est reconnue d’importance nationale.





Plusieurs partenaires financiers

Ces nouveaux aménagements ont coûté 500'000 francs. Près de 65% du montant a été supporté par le Canton du Jura et la Confédération alors que la Loterie romande a apporté une contribution de 150'000 francs. Le solde de 25'000 francs a été financé par la commune de Saignelégier.

Deux entreprises des Franches-Montagnes se sont chargées de la fourniture du bois et de la réalisation des nouvelles infrastructures. Le ponton a reçu le Label Bois Suisse. /comm-alr