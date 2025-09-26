Le nouveau parc du Pré-Guillaume inauguré à Delémont

Le parc du Pré-Guillaume a subi un sérieux coup de jeune. Les nouveaux aménagements réalisés depuis juin 2024 ont officiellement été inaugurés vendredi après-midi à Delémont. Les différents jeux ont été complètement renouvelés alors qu’un mur a été supprimé pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Une pergola avec des tables et des bancs a aussi été installée. Le Conseil de ville avait accepté un crédit de 900'000 francs pour ce chantier en février 2023. /alr

