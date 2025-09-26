Le parc du Pré-Guillaume a subi un sérieux coup de jeune. Les nouveaux aménagements réalisés depuis juin 2024 ont officiellement été inaugurés vendredi après-midi à Delémont. Les différents jeux ont été complètement renouvelés alors qu’un mur a été supprimé pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Une pergola avec des tables et des bancs a aussi été installée. Le Conseil de ville avait accepté un crédit de 900'000 francs pour ce chantier en février 2023. /alr
Le nouveau parc du Pré-Guillaume inauguré à Delémont
Le parc du Pré-Guillaume a subi un sérieux coup de jeune. Les nouveaux aménagements réalisés depuis juin 2024 ont officiellement été inaugurés vendredi après-midi à Delémont. Les différents jeux ont été complètement renouvelés alors qu’un mur a été supprimé pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite. Une pergola avec des tables et des bancs a aussi été installée. Le Conseil de ville avait accepté un crédit de 900'000 francs pour ce chantier en février 2023. /alr
Actualités suivantes
Débat pour le Gouvernement : la cohésion gouvernementale et la relation entre l’État et les communes
Région • Actualisé le 26.09.2025 - 18:20
Articles les plus lus
Une motion pour soulager en urgence les entreprises jurassiennes
Région • Actualisé le 26.09.2025 - 12:45
« Le monde en cause » : Donald Trump au secours de l’Argentine
Région • Actualisé le 26.09.2025 - 11:34
Une motion pour soulager en urgence les entreprises jurassiennes
Région • Actualisé le 26.09.2025 - 12:45