Un plan social « amélioré » pour les employés licenciés de Straumann

Unia Transjurane indique ce samedi avoir tenu des négociations avec la direction de l’entreprise ...
Unia Transjurane indique ce samedi avoir tenu des négociations avec la direction de l’entreprise de Villeret pour faire valoir les revendications du personnel.

Straumann et Unia ont trouvé un terrain d'entente pour le plan social qui s'appliquera aux employés licenciés. (Photo : Straumann AG). Straumann et Unia ont trouvé un terrain d'entente pour le plan social qui s'appliquera aux employés licenciés. (Photo : Straumann AG).

Le personnel de Straumann à Villeret ne sera pas licencié sans plan social. Unia Transjurane indique ce samedi que des négociations ont permis d’aboutir à un accord pour près de 200 salariés. À l’origine, la direction avait refusé tout dialogue après l’annonce, en juin, d’une vague de licenciements, affirme le syndicat. Mais ce dernier précise avoir saisi la Chambre de conciliation du canton de Berne pour forcer l'ouverture de pourparlers sur la base des revendications du personnel. Les employés avaient eux-mêmes validé les propositions lors d’un vote auquel les trois quarts ont participé.

Cette mobilisation a permis d’obtenir certaines améliorations, selon Kady Pose, notamment au niveau de la grille d'indemnités de départ. La responsable du secteur industrie d’Unia Transjurane estime toutefois que davantage d’efforts auraient pu être exigés d’une entreprise qui, selon elle, « ne délocalise pas pour des impératifs financiers, mais par choix, afin d’accéder aux marchés publics chinois ».

Au final, le plan s’appliquera aux 125 collaborateurs concernés par les licenciements actuels ainsi qu’aux 70 déjà libérés en juin. /comm-amo


 

