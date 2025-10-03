« Chaud Devant » : Nicolas Rondez

La saison de la chasse, qui vient de s’ouvrir, inspire notre chronique de ce matin. Nicolas Rondez, cuisinier restaurateur à Courroux, nous prépare un pâté chasseur, adapté de la recette de son père. Il est donc baptisé le « Pâté Michel », en hommage à celui qui lui a transmis la passion du goût et de la cuisine.

Les viandes de sanglier et de cerf ont mariné durant un bon moment. La pâte est prête, et il est temps d’assembler les différents ingrédients qui se marient pour le bonheur de nos papilles. /jmp