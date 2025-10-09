La crèche aux 5 sens, une aubaine pour le tourisme jurassien

La venue de la crèche de Noël itinérante de fin novembre à mi-janvier à Porrentruy va attirer ...
La venue de la crèche de Noël itinérante de fin novembre à mi-janvier à Porrentruy va attirer des milliers de personnes dans la région et Jura tourisme espère bien que ces visiteurs profitent des autres prestations touristiques de la région.

Le tourisme dans le Jura a une belle carte à jouer en fin d’année. Si, en absence de neige, la période est plutôt creuse, Jura Tourisme compte bien inverser la tendance en misant sur la crèche aux 5 sens. Ce sont 1500 santons répartis sur 150 m2 qui seront à découvrir du 30 novembre au 18 janvier à l’église St-Pierre à Porrentruy. Cette crèche itinérante attire d’habitude plusieurs milliers de visiteurs. Et pour faire profiter l’ensemble des prestataires touristiques de la région, Jura Tourisme va mettre en réseau les autres événements liés à Noël.

Audrey Fasnacht cite par exemple le marché de Noël de St-Ursanne, la maison du Père Noël à Mormont ou encore St-Ursanne en lumière. La collaboratrice de Jura Tourisme indique que « pour faire venir les visiteurs dans le Jura, il faut qu’il y ait suffisamment d’offres pour qu’ils se déplacent ». Avec ces quatre événements au programme en décembre, les touristes peuvent se projeter sur un séjour de quelques jours dans la région « dans cette ambiance festive des fêtes de fin d’année ».

Le rôle de Jura tourisme sera de communiquer sur ces différents événements et de les mettre en avant sur les réseaux sociaux. Sur place, aussi, l’organisme va attirer l’attention des visiteurs sur les autres offres disponibles dans la région. /ncp


 

