La crèche aux 5 sens, une aubaine pour le tourisme jurassien

Le tourisme dans le Jura a une belle carte à jouer en fin d’année. Si, en absence de neige, la période est plutôt creuse, Jura Tourisme compte bien inverser la tendance en misant sur la crèche aux 5 sens. Ce sont 1500 santons répartis sur 150 m2 qui seront à découvrir du 30 novembre au 18 janvier à l’église St-Pierre à Porrentruy. Cette crèche itinérante attire d’habitude plusieurs milliers de visiteurs. Et pour faire profiter l’ensemble des prestataires touristiques de la région, Jura Tourisme va mettre en réseau les autres événements liés à Noël.

Audrey Fasnacht cite par exemple le marché de Noël de St-Ursanne, la maison du Père Noël à Mormont ou encore St-Ursanne en lumière. La collaboratrice de Jura Tourisme indique que « pour faire venir les visiteurs dans le Jura, il faut qu’il y ait suffisamment d’offres pour qu’ils se déplacent ». Avec ces quatre événements au programme en décembre, les touristes peuvent se projeter sur un séjour de quelques jours dans la région « dans cette ambiance festive des fêtes de fin d’année ».