Un quatuor d'artistes récompensé par la FARB

La Fondation Anne et Robert Bloch soutient la créativité locale : Maeva Rubli et Jéromine Schaller reçoivent la Bourse de perfectionnement 2025, Laura Chaignat et Maya Hottarek le « Prix La Sarrazine » 2026.

La FARB distingue quatre artistes pour ses programmes 2025 et 2026. De gauche à droite : Jéromine Schaller (peintre et graveuse), Laura Chaignat (comédienne et animatrice), Maeva Rubli (illustratrice) et Maya Hottare (artiste visuelle). (Photomontage : Ninon Lacroix.) La FARB distingue quatre artistes pour ses programmes 2025 et 2026. De gauche à droite : Jéromine Schaller (peintre et graveuse), Laura Chaignat (comédienne et animatrice), Maeva Rubli (illustratrice) et Maya Hottare (artiste visuelle). (Photomontage : Ninon Lacroix.)

La FARB soutient la culture du canton en récompensant quatre artistes. La Fondation Anne et Robert Bloch (FARB), basée à Delémont, a annoncé ses quatre lauréates pour ses programmes 2025 et 2026 dans un communiqué transmis ce jeudi. La Bourse de perfectionnement 2025 est attribuée à Maeva Rubli et Jéromine Schaller, toutes deux originaires de Delémont, tandis que le « Prix La Sarrazine » 2026 revient à Laura Chaignat et Maya Hottarek.

La Bourse Anne et Robert Bloch vise à soutenir financièrement les jeunes artistes jurassiens de moins de 35 ans pour approfondir leur formation. Maeva Rubli, diplômée en illustration de la Haute École de Lucerne et déjà auteure de plusieurs livres illustrés, se perfectionnera à la LUCA School of Arts de Bruxelles en « master en graphic storytelling ». Jéromine Schaller, active dans l’enseignement des arts visuels à Bienne et dans l’atelier de gravure de Moutier, se rendra en Écosse pour deux résidences artistiques et des stages en gravure à Édimbourg.

Le « Prix La Sarrazine », attribué pour la onzième fois et ouvert aux candidatures de toute la Suisse, permet aux artistes de séjourner trois à quatre mois dans la résidence rénovée à Lauris, dans le Luberon. En 2026, la comédienne et animatrice Laura Chaignat, basée à Lausanne, consacrera son temps à l’écriture d’une comédie et à la composition de textes de chansons. Maya Hottarek, native du Tessin, développera des techniques d’impression sur textile à partir de pigments naturels. À l’issue de leur séjour, les deux lauréates présenteront leurs travaux à la FARB sous la forme artistique choisie. /comm-mlm


