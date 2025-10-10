Travaux à la rue des Moulins : circulation en sens unique

Dès le 13 octobre, la rue des Moulins à Delémont sera mise en sens unique dans le sens montant ...
Dès le 13 octobre, la rue des Moulins à Delémont sera mise en sens unique dans le sens montant pour environ une semaine, le temps de travaux de raccordement de canalisations.

Il ne sera pas possible descendre la rue des Moulin en véhicule du 13 au 17 octobre, indique la ville de Delémont dans un communiqué. La circulation sera limitée au sens montant du lundi 7h30 au vendredi 17h en raison de travaux de raccordement de canalisations.

Les accès aux bâtiments et aux commerces, ainsi que les accès piétonniers, resteront garantis. La sortie du parking de l’immeuble n°28 (La Diagonale, Bleu Lézard, Physic Wellness Club) sera possible en direction du giratoire sud. Trois places de stationnement en face de l’immeuble n°6 seront temporairement utilisées pour le chantier.

La commune précise que des perturbations sont attendues aux abords de la boulangerie, mais que le bruit et les autres nuisances seront limités au maximum. /comm-mlm

Les accès aux bâtiments et aux commerces resteront garantis. (Photo : Ville de Delémont.) Les accès aux bâtiments et aux commerces resteront garantis. (Photo : Ville de Delémont.)


 

