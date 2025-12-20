Personne héliportée après un accident en Ajoie

Un accident de la circulation s’est produit en Ajoie vendredi vers minuit. Alors qu’’il circulait sur la route secondaire de Alle en direction de Coeuve, un automobiliste a quitté la route, pour une raison encore à déterminer, et est entré en collision frontale avec un arbre à l’entrée d’une forêt, au lieu-dit « Les Vernes », selon un communiqué de la police cantonale. Blessé et bloqué à l’intérieur de son véhicule, le conducteur a dû être désincarcéré par les pompiers du Centre de Renfort de Porrentruy et pris en charge par les ambulanciers de l’Hôpital du Jura. Au vu des blessures de l'automobiliste, le personnel de la REGA est intervenu pour l'héliporter dans un hôpital universitaire. Le trafic a été perturbé sur le tronçon en question pendant deux heures. /comm-ech