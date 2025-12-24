La messe de Noël à vivre sur les ondes de RFJ

Les chrétiens s’apprêtent à fêter la naissance du Christ. Dès la fin d’après-midi de ce 24 décembre, les célébrations religieuses se tiendront un peu partout dans la région. RFJ vous proposera de vivre la messe des familles de la nuit de Noël depuis l’église St-Pierre à Porrentruy. L’abbé Jean-Pierre Babey présidera la cérémonie alors que l’homélie sera présentée par Christophe Wermeille qui s’est inspiré de la crèche aux cinq sens qui a pris place dans l’église bruntrutaine depuis plusieurs semaines : « Nous aurons l’occasion de voir un conte de Noël à partir de personnages de la crèche. Si on regarde la crèche à partir de nos sens, qu’est-ce qu’elle nous fait découvrir ? »
Christophe Wermeille : « Dieu ne vient pas dans un palace, mais dans une crèche. »
Le théologien en pastorale voit passer beaucoup de visiteurs depuis l’ouverture de la crèche aux cinq sens le 30 novembre. Il se dit surpris par l’émotion provoquée : « Je suis émerveillé des gens qui sont touchés et qui ressortent de l’église les larmes aux yeux. »
La messe des familles de la nuit de Noël sera diffusée sur RFJ à partir de 22h. /rce