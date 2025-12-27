La Cuisine de l’apothicaire primée après un an d’ouverture

Des influences multiples

Avant d’ouvrir sa propre adresse, Massimo Pellegrini a travaillé dans de nombreux établissements autant au service, qu’en cuisine. Il aime aussi faire de la mixologie, comprenez par là le mélange de boissons pour en faire des cocktails avec ou sans alcool. Son parcours est une somme de rencontres. D’abord avec le chef Cédric Gigon, dans le canton de Vaud. Le Franc-Montagnard l’a convaincu de venir au Boéchet dans son restaurant Le Paysan horloger. C’est auprès de lui qu’il a été initié aux plantes sauvages qu’il met en valeur, tout comme les fleurs, dans La Cuisine de l’apothicaire. Alors que Massimo Pellegrini travaillait à Châtillon, il a rencontré les propriétaires de l’établissement de Bonfol qui lui ont fait confiance, et dans lequel il évolue à présent. « Ils ont été formidables et super sympas ».





14 places pour quatre mains

Le couple Pellegrini propose 14 couverts par service. Un nombre limité puisqu’ils ne sont que deux pour assurer la cuisine et le service. « Comme ça, on peut s’en occuper correctement et expliquer les plats justes », relève celui qui habite St-Ursanne depuis quelques années. Malgré le positionnement périphérique de Bonfol, l’affluence est bonne, selon le chef. « On commence déjà à avoir des habitués. » La clientèle est régionale, mais vient aussi de Suisse alémanique, de France voisine. La Cuisine de l’apothicaire peut aussi compter sur une classe business.

La seconde table à faire son entrée dans le Gault et Millau cet automne sera présentée dimanche. Il s’agit de Flora au Prédame, tenu par Matthias Waser et Davina Comment. /ncp