Que 2026 réenchante le Jura ! Le vœu de Rosalie Beuret Siess

Alors que 2026 frappe à la porte ce mercredi soir, la nouvelle année doit être l’occasion de réenchanter le Jura. C’est la volonté de la présidente du Gouvernement jurassien. Rosalie Beuret Siess a accordé un entretien à RFJ pour adresser ses vœux à la population jurassienne.

L'année 2026 marque certes l’entrée de Moutier dans la République, mais elle sonne aussi le début d’une nouvelle législature menée par un Gouvernement fortement remanié. « Les attentes sont nombreuses, nous en avons conscience. L’état d’esprit autour de la table est serein, collaboratif et constructif », se réjouit la ministre des Finances, qui veut « construire une vision commune et partagée avec le Parlement. C’est cela qui donnera confiance à la population pour se projeter dans le Jura de demain. »