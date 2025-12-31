Que 2026 réenchante le Jura ! Le vœu de Rosalie Beuret Siess

La présidente du Gouvernement jurassien souhaite « raviver l’étincelle qui fait l’âme du Jura ...
Que 2026 réenchante le Jura ! Le vœu de Rosalie Beuret Siess

La présidente du Gouvernement jurassien souhaite « raviver l’étincelle qui fait l’âme du Jura » durant la nouvelle année, marquée par l’entrée de Moutier dans le territoire et le lancement de la nouvelle législature.

Rosalie Beuret Siess espère que 2026 apportera un souffle nouveau à la République. (Photo : Georges Henz.) Rosalie Beuret Siess espère que 2026 apportera un souffle nouveau à la République. (Photo : Georges Henz.)

Alors que 2026 frappe à la porte ce mercredi soir, la nouvelle année doit être l’occasion de réenchanter le Jura. C’est la volonté de la présidente du Gouvernement jurassien. Rosalie Beuret Siess a accordé un entretien à RFJ pour adresser ses vœux à la population jurassienne.

L'année 2026 marque certes l’entrée de Moutier dans la République, mais elle sonne aussi le début d’une nouvelle législature menée par un Gouvernement fortement remanié. « Les attentes sont nombreuses, nous en avons conscience. L’état d’esprit autour de la table est serein, collaboratif et constructif », se réjouit la ministre des Finances, qui veut « construire une vision commune et partagée avec le Parlement. C’est cela qui donnera confiance à la population pour se projeter dans le Jura de demain. »

Rosalie Beuret Siess : « Je souhaite retrouver un canton qui inspire. »

Ecouter le son

Comme elle l’avait déjà exprimé lors du discours qui a suivi son élection à la présidence, Rosalie Beuret Siess veut « réenchanter le Jura ». Mais comment ? Par des politiques concrètes, répond-t-elle. « Nous devons travailler sur l’attractivité du canton, la transition énergétique, la pauvreté, la diversification de l’économie ou encore le vivre-ensemble », liste Rosalie Beuret Siess.

Outre la santé, la présidente du Gouvernement souhaite à la population jurassienne « une année sereine. Si je pouvais formuler un vœu, ce serait de raviver l’étincelle qui fait l’âme du Jura, l’énergie qui nous a toujours rassemblés. Qu’elles continuent d’imprégner nos projets, nos choix et notre manière d’habiter ce territoire que nous aimons tant ». /clo


 

