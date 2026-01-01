Incendie à Crans-Montana en direct

Plus d'une centaine de personnes étaient présentes dans l'établissement au moment du drame.



Un important dispositif a été mis en place. Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères sont intervenus sur les lieux. L'intervention est toujours en cours. Le secteur est totalement interdit d'accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a été prononcée.