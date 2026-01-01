Incendie à Crans-Montana en direct

Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans le bar 'Le Constellation' à Crans-Montana ...
Incendie à Crans-Montana en direct

Un incendie a fait plusieurs morts et blessés tôt jeudi dans le bar 'Le Constellation' à Crans-Montana (VS). Selon les médias régionaux, le bilan pourrait être très lourd. Suivez notre fil en direct.

Plusieurs morts dans un incendie mercredi soir à Crans-Montana. (Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE) Plusieurs morts dans un incendie mercredi soir à Crans-Montana. (Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE)

Un 'événement grave' s'est produit dans un bar de la station de Crans-Montana vers 01h30, a indiqué la police dans un communiqué publié peu après 08h00. 'Plusieurs personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées'.

;
Un incendie a fait de nombreux morts et blessés tôt jeudi dans le bar "Le Constellation" à Crans-Montana (VS).

Selon la RTS, les hôpitaux de toute la Suisse romande seront sollicités pour la prise en charge des blessés.
Plus d'une centaine de personnes étaient présentes dans l'établissement au moment du drame. 

Un important dispositif a été mis en place. Les polices cantonale et municipale, les pompiers et plusieurs hélicoptères sont intervenus sur les lieux. L'intervention est toujours en cours. Le secteur est totalement interdit d'accès. Une interdiction de survol de Crans-Montana a été prononcée.
Les causes du drame ne sont pas connues dans l'immédiat. La police cantonale tient une conférence de presse à 10h00, retransmise en direct par la RTS.

TickarooLive Blog Software


 

Actualités suivantes

Moutier est officiellement jurassienne

Moutier est officiellement jurassienne

Région    Actualisé le 01.01.2026 - 02:32

Faits marquants 2025 : la venue de la Bible de Moutier-Grandval

Faits marquants 2025 : la venue de la Bible de Moutier-Grandval

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 17:00

Les bons vœux du président du Parlement

Les bons vœux du président du Parlement

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 15:45

Un mois de décembre particulièrement sombre en Suisse, le Jura plutôt épargné

Un mois de décembre particulièrement sombre en Suisse, le Jura plutôt épargné

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 14:00

Articles les plus lus

Faits marquants 2025 : la rénovation du collège Stockmar

Faits marquants 2025 : la rénovation du collège Stockmar

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 09:45

Faits marquants 2025 : les droits de douane américains

Faits marquants 2025 : les droits de douane américains

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 09:57

Une motion pour des commissions permanentes équilibrées

Une motion pour des commissions permanentes équilibrées

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 11:00

Que 2026 réenchante le Jura ! Le vœu de Rosalie Beuret Siess

Que 2026 réenchante le Jura ! Le vœu de Rosalie Beuret Siess

Région    Actualisé le 31.12.2025 - 12:00