Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

En cette journée de deuil national, RFJ observera un temps de silence dès 14h en hommage aux ...
Une minute de silence pour les victimes de Crans-Montana

En cette journée de deuil national, RFJ observera un temps de silence dès 14h en hommage aux victimes du drame de Crans-Montana.

Journée de deuil national : une minute de silence et un moment musical de recueillement sur RFJ. Journée de deuil national : une minute de silence et un moment musical de recueillement sur RFJ.

Les cloches de toute la Suisse sonneront à l’unisson dès 14h en hommage aux victimes de Crans-Montana. RFJ se joint à ce moment de recueillement national en observant, à l’antenne dès 14h, une minute de silence pour penser aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par ce drame. Après quoi la chanson « Angel » de l’artiste canadienne Sarah McLachlan sera diffusée simultanément sur l’ensemble des radios régionales romandes. Un morceau symbolique empreint de douceur qui évoque le besoin profond de s’éloigner de la douleur pour trouver, ne serait-ce qu’un instant, du réconfort et de la paix. /mlm


 

