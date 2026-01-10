Au HCA, c’est (trop souvent) la même chanson

Le HC Ajoie n’y arrive toujours pas en 2026. Il a concédé sa quatrième défaite de l’an en perdant une troisième fois cette saison un derby contre Bienne, vainqueur 2-1 à Porrentruy.
Un premier tiers trop poussif, un deuxième pas assez mordant et un troisième pour tenter de rattraper le retard pris. Un terrible sentiment de déjà vu a envahi la Raiffeisen Arena vendredi soir … pour au final une nouvelle courte défaite d’un HC Ajoie qui a pourtant eu l’occasion de jouer les 90 dernières secondes à 6 contre 4 ! Pour la troisième fois de la saison, il a perdu le derby contre Bienne, qui est venu s’imposer 2-1 devant 5'021 spectateurs vendredi soir à Porrentruy.
Le match fut davantage serré qu’ouvert, mais par instant relativement insipide. Bienne a aisément dominé le premier tiers (15-3 aux tirs cadrés) mais sans trouver une faille qu’il dégotera à la 25e minute sur un contre conclu par Niko Huuhtanen. A ce moment-là, Ajoie n’avait pas encore su se créer une véritable occasion nette. Mais les Jurassiens ont réagi. Sur leur première supériorité numérique, Jonathan Hazen a trouvé la transversale, avant de servir son compère de toujours Philip-Michaël Devos (34e) qui a réussi à égaliser avec l’aide du portier biennois. Feu de paille. Moins de cinq minutes plus tard, Lias Andersson contournait avec beaucoup trop d’aisance et de liberté la cage jurassienne pour inscrire le but de la victoire.
Cole Cormier : « On doit mieux se placer devant le gardien. »
Car dans le dernier tiers, Ajoie n’a pas réussi à (pas pu ?) pousser comme on l’espérait. A l’exception d’une ou deux séquences, les Jurassiens ont vraiment peiné à entrer dans la zone biennoise dans de bonnes conditions et ont souvent hésité à prendre des tirs sur réception pourtant ouverts. Manque de confiance ? « Non, coupe l’attaquant Cole Cormier. C’est une mauvaise lecture du jeu. Ça va tellement vite qu’on n’a pas le temps de réfléchir. Tout se joue en une seconde et parfois, on fait le mauvais choix ». Ajoie dispose de quelques jours pour affiner son efficacité avant de disputer trois matches en quatre jours la semaine prochaine. /clo