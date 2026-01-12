La galerie du Pavé poursuit sa mission

Nicolas Paupe a repris en ce début d’année la gestion de ce petit lieu d’exposition situé en ...
La galerie du Pavé poursuit sa mission

Nicolas Paupe a repris en ce début d’année la gestion de ce petit lieu d’exposition situé en plein cœur de la vieille ville de St-Ursanne.

Nicolas Paupe a hâte de voir des oeuvres accrochées aux cimaises de la galerie du Pavé. Nicolas Paupe a hâte de voir des oeuvres accrochées aux cimaises de la galerie du Pavé.

Un nouveau souffle pour la galerie du Pavé. La petite salle voutée de St-Ursanne expose des artistes depuis trois ans. Une douzaine se sont succédé. Le créateur et gérant, Claude Froidevaux, a souhaité cesser cette activité et c’est Nicolas Paupe, bien connu dans le milieu culturel de St-Ursanne, qui a repris les rênes de cette galerie en ce début d’année. À l’époque déjà, le Conseil communal lui avait proposé d’ouvrir un lieu de ce genre, mais les « planètes à ce moment-là n’étaient pas alignées ». Il a donc très vite sauté sur l’occasion lorsque Claude Froidevaux lui a fait cette proposition. Nicolas Paupe, ancien président d’Ursinia, y voit un complément à l’offre culturelle actuelle. « On est vraiment sur des logiques complémentaires d’émulation », selon l’habitant de St-Ursanne. Il cite les lieux d’exposition comme le Caveau, la galerie des Annonciades, le Cloître, mais aussi d’autres espaces chez des privés.  

Nicolas Paupe : « Ça a fait l’objet d’une très courte réflexion. »

Ecouter le son

Une petite galerie pour de petits formats

L’ancienne cave voutée propose une quarantaine de mètres carrés et un plafond assez bas. Mais Nicolas Paupe n’y voit pas forcément un inconvénient. Selon lui, cet espace peut être idéal pour de petites œuvres. « On a une taille humaine, qui est très intéressante pour s’approprier et s’approcher des œuvres », relève-t-il. Au programme de sa première année, il va déjà honorer les contacts pris par son prédécesseur. Ainsi la première exposition prévue se tiendra en mai. Mais Nicolas Paupe espère aussi progressivement mettre sa patte dans cet endroit. Il imagine mettre l’accent sur la photo, « c’est quelque chose qui me parle beaucoup et que mes collègues ne font pas ou peu ». Et pourquoi pas un retour au fantastique, puisque Nicolas Paupe avait œuvré pour la venue de John Howe à St-Ursanne en 2007. Il va ainsi miser sur ses contacts pour faire vivre la galerie du Pavé. /ncp



Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une caricature de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

Une caricature de Charlie Hebdo choque après le drame de Crans-Montana

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 16:48

Opération de police à Moutier pour des violences domestiques

Opération de police à Moutier pour des violences domestiques

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 16:03

Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 14:55

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:27

Articles les plus lus

Une élection tacite aux Enfers

Une élection tacite aux Enfers

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:18

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:27

Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 14:55

Opération de police à Moutier pour des violences domestiques

Opération de police à Moutier pour des violences domestiques

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 16:03

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:16

Une élection tacite aux Enfers

Une élection tacite aux Enfers

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:18

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Une élection libre pour le Conseil communal de Mettembert

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:27

Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

Les audiences radio progressent significativement dans l’Arc jurassien

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 14:55

Déballer des paquets pour la bonne cause

Déballer des paquets pour la bonne cause

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 11:47

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

« Le dossier du lundi » : une réserve de vin AOC pour compenser les faibles récoltes

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:14

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Une automobiliste percute un piéton au Noirmont

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:16

Une élection tacite aux Enfers

Une élection tacite aux Enfers

Région    Actualisé le 12.01.2026 - 12:18