La galerie du Pavé poursuit sa mission

Un nouveau souffle pour la galerie du Pavé. La petite salle voutée de St-Ursanne expose des artistes depuis trois ans. Une douzaine se sont succédé. Le créateur et gérant, Claude Froidevaux, a souhaité cesser cette activité et c’est Nicolas Paupe, bien connu dans le milieu culturel de St-Ursanne, qui a repris les rênes de cette galerie en ce début d’année. À l’époque déjà, le Conseil communal lui avait proposé d’ouvrir un lieu de ce genre, mais les « planètes à ce moment-là n’étaient pas alignées ». Il a donc très vite sauté sur l’occasion lorsque Claude Froidevaux lui a fait cette proposition. Nicolas Paupe, ancien président d’Ursinia, y voit un complément à l’offre culturelle actuelle. « On est vraiment sur des logiques complémentaires d’émulation », selon l’habitant de St-Ursanne. Il cite les lieux d’exposition comme le Caveau, la galerie des Annonciades, le Cloître, mais aussi d’autres espaces chez des privés.
Nicolas Paupe : « Ça a fait l’objet d’une très courte réflexion. »
Une petite galerie pour de petits formats
L’ancienne cave voutée propose une quarantaine de mètres carrés et un plafond assez bas. Mais Nicolas Paupe n’y voit pas forcément un inconvénient. Selon lui, cet espace peut être idéal pour de petites œuvres. « On a une taille humaine, qui est très intéressante pour s’approprier et s’approcher des œuvres », relève-t-il. Au programme de sa première année, il va déjà honorer les contacts pris par son prédécesseur. Ainsi la première exposition prévue se tiendra en mai. Mais Nicolas Paupe espère aussi progressivement mettre sa patte dans cet endroit. Il imagine mettre l’accent sur la photo, « c’est quelque chose qui me parle beaucoup et que mes collègues ne font pas ou peu ». Et pourquoi pas un retour au fantastique, puisque Nicolas Paupe avait œuvré pour la venue de John Howe à St-Ursanne en 2007. Il va ainsi miser sur ses contacts pour faire vivre la galerie du Pavé. /ncp