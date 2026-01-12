La galerie du Pavé poursuit sa mission

Une petite galerie pour de petits formats

L’ancienne cave voutée propose une quarantaine de mètres carrés et un plafond assez bas. Mais Nicolas Paupe n’y voit pas forcément un inconvénient. Selon lui, cet espace peut être idéal pour de petites œuvres. « On a une taille humaine, qui est très intéressante pour s’approprier et s’approcher des œuvres », relève-t-il. Au programme de sa première année, il va déjà honorer les contacts pris par son prédécesseur. Ainsi la première exposition prévue se tiendra en mai. Mais Nicolas Paupe espère aussi progressivement mettre sa patte dans cet endroit. Il imagine mettre l’accent sur la photo, « c’est quelque chose qui me parle beaucoup et que mes collègues ne font pas ou peu ». Et pourquoi pas un retour au fantastique, puisque Nicolas Paupe avait œuvré pour la venue de John Howe à St-Ursanne en 2007. Il va ainsi miser sur ses contacts pour faire vivre la galerie du Pavé. /ncp



