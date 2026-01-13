Sarah Gerster : « J’avais envie de m’engager pour le village des Enfers »

Sarah Gerster à la tête d’une commune fortement impliquée politiquement. La Taignnone deviendra maire des Enfers dès le mois de février prochain. Conseillère communale depuis 2017, Sarah Gerster a profité d’une rocade pour accéder à ce poste. Elle remplacera l’acuel maire Vincent Schmitt qui a annoncé son départ. Trois citoyens prendront sa place et celles de deux démissionnaires au Conseil communal le mois prochain. Sarah Gerster se fait un nom dans la politique jurassienne. Elle s’est portée candidate au Gouvernement jurassien pour les élections de l’année dernière et est également députée socialiste au Parlement depuis le début de l’année. « Ça fait longtemps que je suis engagé pour la commune. J’ai commencé comme conseillère communale quand ma maman a arrêté la mairie (ndlr : en janvier 2017). C’est un super village et j’ai envie de m’engager pour les Enfers », explique Sarah Gerster.

La Taignonne sera donc députée-maire dès le mois de février. Une double étiquette qui a fait partie de sa réflexion pour accepter la mairie : « Je me dis que ce n’est pas forcément bien de cumuler trop de casquettes. On a les mêmes objectifs cantonaux mais il y a toujours ce tiraillement de la responsabilité entre le canton et les communes », analyse la statisticienne de 42 ans.