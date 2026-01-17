Premiers diplômes d’auxiliaire de santé CRS en poche à Bellelay

Les premiers certificats d’auxiliaire de santé CRS ont été remis ce jeudi soir à Bellelay à onze requérants d'asile. Ce projet pilote national qui s'est tenu aux frontières du Jura vise à favoriser l'intégration des immigrés tout en contribuant à pallier la pénurie de personnel soignant. Pilotée par la Croix-Rouge Suisse, la formation d'auxiliaire de santé s’étend sur 20 mois et comprend des cours de langue et des stages pratiques. Les formés peuvent dès à présent postuler dans différentes institutions, dans des homes ou dans des hôpitaux./ mbe