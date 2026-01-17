Premiers diplômes d’auxiliaire de santé CRS en poche à Bellelay

La première volée d’étudiants a reçu les certificats ce jeudi soir au centre de formation destiné ...
Premiers diplômes d’auxiliaire de santé CRS en poche à Bellelay

La première volée d’étudiants a reçu les certificats ce jeudi soir au centre de formation destiné aux requérants d’asile. La cérémonie du projet pilote d’ampleur nationale a su convaincre.

Les premiers certificats d’auxiliaire de santé CRS ont été remis ce jeudi soir à Bellelay à onze requérants d'asile. Les premiers certificats d’auxiliaire de santé CRS ont été remis ce jeudi soir à Bellelay à onze requérants d'asile.

Les premiers certificats d’auxiliaire de santé CRS ont été remis ce jeudi soir à Bellelay à onze requérants d'asile. Ce projet pilote national qui s'est tenu aux frontières du Jura vise à favoriser l'intégration des immigrés tout en contribuant à pallier la pénurie de personnel soignant. Pilotée par la Croix-Rouge Suisse, la formation d'auxiliaire de santé s’étend sur 20 mois et comprend des cours de langue et des stages pratiques. Les formés peuvent dès à présent postuler dans différentes institutions, dans des homes ou dans des hôpitaux./ mbe

Reportage à la cérémonie de remise de diplômes.

Ecouter le son


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Critères assouplis dès février pour les dons du sang

Critères assouplis dès février pour les dons du sang

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 15:47

La fondatrice du Musée Chappuis-Fähndrich est décédée

La fondatrice du Musée Chappuis-Fähndrich est décédée

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 15:26

Le Groenland, majestueux mais fragile, exposé à Miécourt

Le Groenland, majestueux mais fragile, exposé à Miécourt

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 11:14

Incendie dans une écurie à Mettembert

Incendie dans une écurie à Mettembert

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:10

Articles les plus lus

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 17:25

Incendie dans une écurie à Mettembert

Incendie dans une écurie à Mettembert

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:10

Le Groenland, majestueux mais fragile, exposé à Miécourt

Le Groenland, majestueux mais fragile, exposé à Miécourt

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 11:14

La fondatrice du Musée Chappuis-Fähndrich est décédée

La fondatrice du Musée Chappuis-Fähndrich est décédée

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 15:26

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 17:25

Incendie dans une écurie à Mettembert

Incendie dans une écurie à Mettembert

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:10

Un minibus en flammes à Delémont

Un minibus en flammes à Delémont

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:25

Le Groenland, majestueux mais fragile, exposé à Miécourt

Le Groenland, majestueux mais fragile, exposé à Miécourt

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 11:14

Une enquête administrative sur les bibliothèques de Delémont

Une enquête administrative sur les bibliothèques de Delémont

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 12:30

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Une grotte dédiée à Marie pourrait voir le jour à Ederswiler

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 17:25

Le Jura veut aussi interdire les engins pyrotechniques en intérieur

Le Jura veut aussi interdire les engins pyrotechniques en intérieur

Région    Actualisé le 16.01.2026 - 17:27

Un minibus en flammes à Delémont

Un minibus en flammes à Delémont

Région    Actualisé le 17.01.2026 - 07:25