Des courses vertes pour les chiens de traîneaux à Saignelégier

Des courses vertes attendent les chiens de traîneaux le week-end prochain à Saignelégier. Le comité de la manifestation a annoncé sa décision lundi soir. Faute d’enneigement suffisant, les courses de chiens de traîneaux de Saignelégier se dérouleront donc sur herbe, en kart, en VTT et en canicross. Toutes les animations sont maintenues. La manifestation se tiendra samedi et dimanche avec la commune de Tramelan comme invitée. Le programme est à découvrir en lien sur le site officiel des courses de chiens de traîneaux de Saignelégier. /comm-fco

