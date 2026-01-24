Le Tropicana Beach Contest n’aura pas lieu cette année

Le Tropicana Beach Contest tombe à l’eau. La 18e édition de la manifestation caritative, qui devait avoir lieu le week-end prochain à Bassecourt, a été annulée. Le comité d’organisation indique avoir pris cette décision samedi matin en raison de nouvelles restrictions imposées par la commune de Haute-Sorne. Dans son communiqué, il évoque « des limites de capacité et une réorganisation complète de la plage ». Les organisateurs ajoutent que ces contraintes sont « impossibles à respecter dans un délai aussi court » et mettent en cause la « bonne tenue financière de la manifestation » dont le but premier est de reverser un bénéfice aux associations. /comm-alr