Le Tropicana Beach Contest n’aura pas lieu cette année

Les organisateurs de la manifestation qui devait se tenir le week-end prochain à Bassecourt ...
Les organisateurs de la manifestation qui devait se tenir le week-end prochain à Bassecourt ont décidé d’annuler la 18e édition. Des restrictions prises par la commune de Haute-Sorne sont en cause.

La halle des fêtes de Bassecourt n'accueillera pas le Tropicana Beach Contest le week-end prochain. (Photo : archives). La halle des fêtes de Bassecourt n'accueillera pas le Tropicana Beach Contest le week-end prochain. (Photo : archives).

Le Tropicana Beach Contest tombe à l’eau. La 18e édition de la manifestation caritative, qui devait avoir lieu le week-end prochain à Bassecourt, a été annulée. Le comité d’organisation indique avoir pris cette décision samedi matin en raison de nouvelles restrictions imposées par la commune de Haute-Sorne. Dans son communiqué, il évoque « des limites de capacité et une réorganisation complète de la plage ». Les organisateurs ajoutent que ces contraintes sont « impossibles à respecter dans un délai aussi court » et mettent en cause la « bonne tenue financière de la manifestation » dont le but premier est de reverser un bénéfice aux associations. /comm-alr


 

