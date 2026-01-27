Les entreprises de la région ont les atouts pour travailler avec l’armée

Les entreprises de l’Arc jurassien ont des qualités à faire valoir dans l’industrie de la défense et de la sécurité. Cela a été abordé ce mardi à l’occasion d’un forum. L’événement s’est tenu aux Bois et était organisé par les Chambres de commerce et d’industrie jurassienne, neuchâteloise et bernoise, ainsi que les promotions économiques cantonales. Une centaine d’entreprises de la région a rencontré plusieurs représentants fédéraux et privés. Le but du forum était notamment « de voir qui sont les acteurs de ce secteur, de comprendre leurs besoins et de savoir aussi comment fonctionnent les processus pour entrer en affaire », explique Florian Németi. Le directeur de la Chambre neuchâteloise de commerce et d’industrie (CNCI) ajoute que les entreprises régionales peuvent en tirer une diversification et une stabilisation de leurs volumes d’affaires.