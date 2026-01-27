Les entreprises de la région ont les atouts pour travailler avec l’armée

Une centaine de sociétés de l’Arc jurassien et des représentants de l’industrie de la défense et de la sécurité se sont rencontrées ce mardi aux Bois lors d’un forum consacré à ce secteur d’activité.
Les entreprises de l’Arc jurassien ont des qualités à faire valoir dans l’industrie de la défense et de la sécurité. Cela a été abordé ce mardi à l’occasion d’un forum. L’événement s’est tenu aux Bois et était organisé par les Chambres de commerce et d’industrie jurassienne, neuchâteloise et bernoise, ainsi que les promotions économiques cantonales. Une centaine d’entreprises de la région a rencontré plusieurs représentants fédéraux et privés. Le but du forum était notamment « de voir qui sont les acteurs de ce secteur, de comprendre leurs besoins et de savoir aussi comment fonctionnent les processus pour entrer en affaire », explique Florian Németi. Le directeur de la Chambre neuchâteloise de commerce et d’industrie (CNCI) ajoute que les entreprises régionales peuvent en tirer une diversification et une stabilisation de leurs volumes d’affaires.
Florian Németi, directeur de la CNCI: « On a un grand savoir-faire dans ce qui est petit, précis, de grande qualité. »
L’industrie de la défense et de la sécurité est un domaine qui nécessite toutefois d’anticiper certains risques autour de la politique, de l’image renvoyée ou encore des budgets publics, comme le souligne le directeur de la CNCI. Le monde politique était d’ailleurs représenté lors du forum avec la présence de la Conseillère d'Etat neuchâteloise Florence Nater et du Conseiller aux Etats jurassien Charles Juillard.
Des affaires en perspectiveLes compétences détenues par les entreprises régionales intéressent l’armée mais aussi des sociétés qui gravitent autour d’elle. L’entité bernoise Ruag est détenue par la Confédération. Elle est active dans l’aérospatial et la défense et doit développer sa collaboration avec la Suisse romande à travers 100 millions de francs d’investissements d’ici 2034. Et l’Arc jurassien se profile comme un partenaire évident pour répondre à certains besoins. Le responsable des approvisionnements stratégiques pour la Suisse romande chez Ruag Jérôme Gasser estime « qu’en termes de sous-traitance, la région a les capacités de fournir un service très compétent. »
Jérôme Gasser, représentant de Ruag : « Un savoir très demandé au sein de l’armée. »
Parmi les industriels présents au forum, Adrien Membrez a pu récolter de nombreuses informations pour son entreprise AdTime SA basée à Courrendlin. « Ça nous a permis de savoir où se trouvent les appels d’offre notamment en termes de marché public », apprécie le directeur de la société spécialisée dans l’industrie horlogère et microtechnique. Cet événement l’a conforté dans son désir de rapprochement avec le secteur de la défense et de la sécurité qui « peut vraiment être vu comme un relais de croissance ». L’an dernier, Armasuisse a réalisé des affaires compensatoires pour un montant de 665 millions de francs, dont 87 millions pour la Suisse romande. /nmy