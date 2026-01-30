« Chaud Devant » : Léo Marzolo

Nous suivons la confection d’une recette traditionnelle : la tarte Tatin. Léo Marzolo vient d’ouvrir sa nouvelle pâtisserie à Delémont, où il réalise ses gâteaux et diverses spécialités de chocolats.

֤À souligner que l’on travaille en famille chez les Marzolo. Cyrille, le papa, œuvre depuis toujours dans le monde de la pâtisserie. La maman, Magali, s’occupe du magasin. Léo, le jeune créateur de bon goût, nous prépare une tarte Tatin, célèbre recette qu’il a décidé de revisiter. Il travaille avec beaucoup de finesse, en rappelant que son métier demande une grande précision horlogère.