« Chaud Devant » : Léo Marzolo

Léo Marzolo est un artisan du goût qui suit la tradition familiale. Il vient d’ouvrir sa nouvelle pâtisserie chocolaterie à Delémont. Pour nous, il propose de revisiter la recette de la fameuse tarte Tatin : des pommes avec du miel légèrement caramélisées sur un biscuit breton.
֤À souligner que l’on travaille en famille chez les Marzolo. Cyrille, le papa, œuvre depuis toujours dans le monde de la pâtisserie. La maman, Magali, s’occupe du magasin. Léo, le jeune créateur de bon goût, nous prépare une tarte Tatin, célèbre recette qu’il a décidé de revisiter. Il travaille avec beaucoup de finesse, en rappelant que son métier demande une grande précision horlogère.