« Chaud Devant » : Léo Marzolo

« Chaud Devant » : Léo Marzolo

Léo Marzolo est un artisan du goût qui suit la tradition familiale. Il vient d’ouvrir sa nouvelle pâtisserie chocolaterie à Delémont. Pour nous, il propose de revisiter la recette de la fameuse tarte Tatin : des pommes avec du miel légèrement caramélisées sur un biscuit breton.

Léo Marzolo présente sa tarte Tatin dans son laboratoire de pâtisserie. Léo Marzolo présente sa tarte Tatin dans son laboratoire de pâtisserie.

Nous suivons la confection d’une recette traditionnelle : la tarte Tatin. Léo Marzolo vient d’ouvrir sa nouvelle pâtisserie à Delémont, où il réalise ses gâteaux et diverses spécialités de chocolats.

֤À souligner que l’on travaille en famille chez les Marzolo. Cyrille, le papa, œuvre depuis toujours dans le monde de la pâtisserie. La maman, Magali, s’occupe du magasin. Léo, le jeune créateur de bon goût, nous prépare une tarte Tatin, célèbre recette qu’il a décidé de revisiter. Il travaille avec beaucoup de finesse, en rappelant que son métier demande une grande précision horlogère.

Léo Marzolo : « En voyant les livres de pâtisserie de mon papa, j’ai tout de suite été attiré par ce métier. »

La tarte Tatin de Léo Marzolo avec un ruban de crème chantilly et mascarpone. La tarte Tatin de Léo Marzolo avec un ruban de crème chantilly et mascarpone.


 

